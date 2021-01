JULGE NEIU ⟩ Erik Orgust lahku läinud lauljatar Desiree hakkas truudusetuid peigmehi paljastama

«Okei, mul tekkis üks hullumeelne mõte, aga kuulake mind ära» ütles Desiree viis päeva tagasi TikToki platvormil oma jälgijatele ja tutvustas neile populaarset välismaist trendi, kus tüdrukud selgitavad omavahel välja, kas mehed petaks neid.

Suvel kogus maailmas kuulsust tüdruk, kes pakkus huvitavat teenust - ta saatis teiste neidude palvel nende poiss-sõpradele sõnumeid, et testida, kas noormehed libastuvad või püsivad oma neiule truud. Kõik, mida tegema peab, on saatma neiule enda poiss-sõbra Instagrami kasutaja ning teenust pakkuv tüdruk kirjutab poistele ja üritab teda võrgutada.

Latentsajaga on trend lõpuks ka Eestimaale jõudnud ning julge lauljatar Desiree on võtnud enda südameasjaks paljastada truudusetud peigmehed. Desiree kirjutab suhtes meestele ja uurib neilt, kas nad oleksid nõus temaga kokku saama.

«Vau, kui palju kirju ma sain. Täiesi uskumatu. Tundub, et naised oma mehi ei usalda, aga tundub, et ka põhjusega» nendib Desiree. Meeste truudusetust kinnitab juba tema esimene eksperiment: Mees väitis, et on vallaline, ehkki Desireele on teada, et ta on juba aasta aega teise neiuga suhtes.

Ehkki teine noormees ütleb juba vestluse alguses, et on suhtes, on ta ikkagi nõus lauljatariga kohtingule minema. Küsimuse peale, kas mees on ka Desireest huvitatud, vastas ta, et on tõepoolest uudishimulik.

Ehkki noormees arvas, et on saanud tõelise võidu, siis nali oli hoopis tema kulul - Desiree saatis kuvatõmmised vestlusest noormehe tüdruksõbrale. Viimane aga viskas truudusetu peigmehe riided voodile, et too koju tulles oma seitse asja kokku korjaks ja kodust lahkuks.

Küll aga ei tasu arvata, et kõik mehed on valmis oma tüdruksõpra kauni lauljannaga petma. «Et te täiesti meestesse usku ei kaotaks, siis ma postitan ka positiivseid näiteid.» Ehkki Desiree üritab ühe mehega kohtuda, vastab noormees ausalt, et on suhtes ja kohtumine jääb ära. Teine mees vastab Desiree kohtumissoovile «kindlasti mitte, mul on pruut». Kolmas ütleb hoopiski, et ei soovi Desireega kohtuda, sest ta enda pruut on mitmeid kordi kenam.