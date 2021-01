Peeter Oja Reformierakonna ettepanekust liita Eesti Venemaaga: neil, kes ettepanekut tõsiselt võtsid, ulub pööningul tuul

Ehkki näitleja ja koomik arvab, et Reformierakond läks oma teoga liiale, usub ta, et iga mõtlev eestlane saab aru, et see polnud mingi tõsine ettepanek, vaid mõnitus plaanitava referendumi suhtes.

«Kukkus välja kuidas kukkus, aga mõnitus ta oli» nendib Peeter oma Facebooki seinal. «Miskipärast jauratakse tõusvas joones edasi. Reinsaluga eesotsas, et selline ettepanek oleks justkui tõsimeelne.» Oma huumoriga eestlaste südametesse jõudnud mees küsib: «ei saada aru, et see oli mõnitus?»

Oja ei suuda uskuda, et taolist ettepanekut tõepähe võetakse. «Kui nii, siis see on küll ohtlik, kui pööningul nii valjult tuul ulub».

Oja Facebooki postitus on ajendanud arutelu kommentaariumis, kus võtab sõna ka näitleja ja politik Madis Milling. Viimane toob tähelepanu asjaolule, et küsiti hoopis «kas Eestis oleks parem elada, kui Eesti oleks Venemaa osa» ja lisab, et välisministri suust kuuldud narratiiv on väljamõeldis.