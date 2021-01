ÄGE PILT ⟩ Eesti noorim miljonär Kristel Kruustük jagab pilti teismeea tööotsast koos õpetliku sõnumiga

Ärinaine kirjutas jälgijatega jagatud pildi juurde, et tegeles modellindusega ammu enne seda, kui ta idufirmadest midagi teadis ja Testlio asutas. Naine kirjeldab, et tundis end modellina töötades pidevalt ebakindlalt ja arvas, et kõik teised on temast paremad.