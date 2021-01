KISUB TÕSISEKS! ⟩ Kris Jenner ähvardab Tiktokis valejutte levitanud naist kohtuasjaga

TMZ andmetel pole Kris Jenneril aimugi, kes see Ava Louise on. Küll aga tunnistab ta, et kui laimu levitamine TikTokis jätkub, siis on sel ka õiguslikud tagajärjed.

Nimelt postitas Ava Louise eelmisel nädalal tiktoki, milles ta väidab, et Kanye West ja Kim Kardashiani lahutuse taga on maailmakuulus juutuuber Jeffree Star. Star lükkas aga alusetud väited Youtube´is ümber.

Ava tunnistas aga hiljem, et midagi sellist tõesti ei toimunud ja see kõik oli üks suur kõlakas. Tiktokker väitis, et ta sai kirja Kris Jenneri esindajatelt, kes käskisid tal kiiremas korras sel teemal rääkimise lõpetada. Vastasel juhul lubati asi viia kohtusse.

TMZ intervjuus lükkab aga Jenneri esindaja väited ümber, öeldes, et mingit kirja nemad talle saatnud pole. «Kuulujuttude levitamine eesmärgiga, et teenida raha ja tähelepanu, ei ole okei, sest sel on otsene mõju inimeste eludele. Ta peaks kulutama oma aega hoopis abi otsimisele,» räägib Jenneri esindaja.