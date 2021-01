Martin Helme: poliitika pole kunagi igav

«Poliitika pole kunagi igav ega lõppe kunagi ära,» postitas EKRE erakonna esimees ja Jüri Ratase valitsuse rahandusminister Martin Helme sotsiaalmeediasse kolmapäeva hommikul.

Ööl vastu kolmapäeva teatas Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas, et astub korruptsiooniskandaali tõttu tagasi.

Jüri Ratase tagasiastumise ja valitsuse lagunemise põhjuseks on see, et teisipäeval teatas pressikonverentsil juhtiv riigiprokurör Taavi Pern, et Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht, suurettevõtja Hillar Teder ja Keskerakond said kahtlustuse korruptsioonikuritegudes seoses Porto Franco kinnisvaraarendusega.

Teisipäeval, pärast Porto Francoga seotud uurimise avalikuks tulekut arvas aga Martin Helme, et küsimusi tekitab praegune ajastus. «Päev enne olulist ja nappi hääletust riigikogus tullakse lagedale viimaste aastate suurima korruptsioonisüüdistusega. Süüdistustega, mis mõistetavalt määrivad võimuerakondi ja mille ümber lükkamiseks pole meil ei aega ega piisavat infot enne homset olulist hääletust. Ma mõistan, et uurimisorganid ei pea oma tegevust sättima riigikogu päevakorra järgi, paraku praegu jääb asjale just selline maik juurde,» kirjutas Helme.