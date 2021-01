Mürgitatud opositsioonipoliitik Navalnõi kavatseb Venemaale tagasi pöörduda

Navalnõi teatas kodumaale tagasi minemisest Instagramis, kus kirjutas, et temal ja ta naisel on lennupiletid Venemaale lennuks 17. jaanuariks.

Samas süüdistas Venemaa presidenti Vladimir Putinit, et tema on mürgitamise taga ning Putin oli oma käsilastele andnud käsu teha kõik, et opositsioonijuht Venemaale ei naaseks.