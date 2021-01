Tegemist on Prantsusmaal esimese sellise kohtuotsusega, teatab theguardian.com.

Ameerika Ühendriikide Yale'i ja Columbia ülikooli õhukvaliteedi indeksi kohaselt on Bangladesh oma õhukvaliteedi poolest 179. kohal. Väikeste ohtlike osakeste kontsentratsioon õhus on kuus korda suurem Maailma terviseorganisatsiooni WHO soovitatud ülempiirist.