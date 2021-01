KUULSUSE ILUD JA VALUD ⟩ Kuhu on kadunud armastatud näitleja Gwyneth Paltrow?

Vaid 26-aastaselt Oscariga pärjatud näitlejatar räägib, et eduga kaasa tulnud kuulsus pole talle kunagi meeldinud, räägib Paltrow Naomi Campbelliga No Filter veebisarjas.

Kahe lapse ema selgitab, et hakkas oma karjääri ümber hindama vanemaks saades. «Suur osa muutustest tuleneb sellest, et ma sain alles hiljem aru, et ma ei ole end kunagi avalikuelu inimesena, ega kaamera ees, mugavalt tundnud," tunnistab naine hoolimata oma pikast karjäärist.

Paltrow räägib, et ta on tegelikult väga häbelik ja sugugi mitte ekstrovert. «Ma alustasin sellega nii noorelt - mul läks pikalt, enne, kui ma hakkasin endalt küsima, et kas mulle ikka meeldib see töö? Kas ma tunnen end seda tehes mugavalt? Kas ma tahan üldse olla näitleja?», kirjeldab Paltrow segadust, mis teda aastaid tagasi valdas.