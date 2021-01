PANEB KULMU KERGITAMA ⟩ Endise lapsstaari Amanda Bynesi kihlatu levitab naisest veidraid pilte

Tormilist elu elanud Bynesil on olnud palju probleeme politseiga ja naine on olnud aastaid kimpus ka oma vaimse tervisega, käies California psühhiaatriahaiglas sundravil. Paistab aga, et naine on leidnud armastuse ja naudib juba kolmandat aastat kooselu kihlatuga.