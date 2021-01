Kuulus Prantsuse ekstreemsportlane kolis Eestisse: siin ei tunta mind tänaval ära

Tallinnas ambitsioonika idufirma püsti pannud mees on olnud muuhulgas reklaamnägu, peategelane arvutimängus, tihe külaline uudistesaadetes ja osalenud Prantsusmaa «Tantsud tähtedega» versioonis.

Seetõttu tuntakse teda Prantsuse tänavatel kogu aeg ära, Eestis aga mitte. Tema sõnul on tuntud inimesena kogu aeg kuklas mõte, et keegi võib sind iga hetk ära tunda. Siin ta seda tundma ei pea, ta on Eesti tänavatel mitte keegi.