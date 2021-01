SUUR RAHVAHÄÄLETUS ⟩ Elu24 ja Eesti Muusikaauhinnad kutsuvad valima aasta parimat artisti

Oma lemmikule saad hääle anda veebikeskkonnas elu24.ee/ema. Valida saab ka Eesti Muusikaauhindadel nomineeritud Aasta Naisartisti, Aasta Meesartisti või Aasta Ansambli kategooriatest.

Hääletus on avatud kuni 28. jaanuarini ning võitja selgub, kolme eelnevalt enim hääli saanud nominendi hulgast, Eesti Muusikaauhinnad 2021 gala otsesaates, mida näitab Kanal 2. Õhtut juhivad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja.

Enim nominatsioone on nublul, kes kandideerib viies kategoorias. Lisaks on nublu nomineeritud kahe looga ka Aasta Parim Laul tiitlile. Nii ansambel Miljardid, Trad.Attack! kui ka Lexsoul Dancemachine on nomineeritud neljas kategoorias.

«Üldiselt võib öelda, et vaatamata kõigele on muusika-aasta olnud uskumatult tegus. See näitab elujõulisust ning eelkõige paindlikkust ja leidlikkust meie muusikamaastikul» kommenteerib žüriiliige Maian Kärmas.

Kärmas loodab väga, et ehkki auhinnatseremoonia toimub tavapärasest pisut erinevates tingimustes, tunnevad muusikud, et nende tööle tehtud kummardus on sama sügav nagu eelnevatel aastatel.

Tänavused nominendid selgitas välja üle 150-liikmeline žürii, mis koosneb erinevatest muusikavaldkonna inimestest, kelle seas on nii artiste, fonogrammitootjaid, kontsertide korraldajaid, muusikaajakirjanikke kui ka diskoreid.

Nominendid (tähestikulises järjekorras)

Aasta Jazzalbum

Maria Faust Sacrum Facere - ORGAN

Mingo Rajandi Quintet - To Be!

Raivo Tafenau & Tallinn Chamber Orchestra - The Same Differences

Aasta Etno/Folk Album

Duo Ruut - Tuule sõnad

Mari Kalkun - Õunaaia album

Trad.Attack! - Make Your Move

Aasta Autorilaul/Rahvalik Album

Mari Jürjens - Omaenese ilus ja veas

Siiri Sisask - Enese veerel

Tõnis Mägi - AO valgus

Aasta Alternatiiv/Indiealbum

Erki Pärnoja - LEVA

Holy Motors - Horse

Jarek Kasar - K R I B U K R a B U

Aasta Metalalbum

Juur - FLUX

Pedigree - Funeral Child

Taak - Põgenemiskatse

Aasta Elektroonikaalbum

Bert On Beats - Nine

Maarja Nuut & Ruum - World Inverted

Mart Avi - Vega Never Sets

Planeet - Hüperruum

Aasta Rockalbum

Dramamama - Uphill Battle

Miljardid - Ma luban, et ma muutun

Sibyl Vane - Duchess

Terminaator - Maailm vs. Lilian

Aasta Popartist

Anett - Morning After

Lexsoul Dancemachine - Lexplosion II

Púr Múdd - On My Mind

Syn Cole

Aasta Hip-Hop/Rap/R’n’B Artist

5MIINUST

nublu - Café Kosmos

Pluuto - Päripäeva

Aasta Debüütalbum

Duo Ruut - Tuule sõnad

jonas.f.k - buda.01

nublu - Café Kosmos

Aasta Naisartist

Anett - Morning After

Mari Jürjens - Omaenese ilus ja veas

Mari Kalkun - Õunaaia album

Aasta Meesartist

Erki Pärnoja - LEVA

NOËP

nublu - Café Kosmos

Aasta Ansambel

Lexsoul Dancemachine - Lexplosion II

Miljardid - Ma luban, et ma muutun

Trad.Attack! - Make Your Move

Aasta Muusikavideo

Lexsoul Dancemachine - Carambola Jelly

NOËP - Young Boy

nublu x Mikael Gabriel - Universum

Aasta Parim Laul

Miljardid - Savi

NOËP - Young Boy

nublu - croissantid

nublu x Mikael Gabriel - Universum

Trad.Attack! - Armasta mind (feat. Vaiko Eplik)

Aasta Album

Anett - Morning After

Lexsoul Dancemachine - Lexplosion II

Miljardid - Ma luban, et ma muutun

nublu - Café Kosmos

Trad.Attack! - Make Your Move

Aasta Klassikaalbum nominentideks on nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad

Aasta Heliloomingu Album

Tõnu Kõrvits. You are Light and Morning

Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, dirigent Risto Joost

Aasta Sümfoonilise- või Lavamuusika Album

Elgar. Violin Concerto. Stenhammar. Two Sentimental Romances

Esitajad: Triin Ruubel, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi

Aasta Kammermuusika Album

Erkki-Sven Tüür. Lost Prayers

Esitajad: Harry Traksmann, Leho Karin, Marrit Gerretz-Traksmann,

Florian Donderer, Tanja Tetzlaff, Signum Quartett

Aasta Koorimuusika Album

Cyrillus Kreek. The Suspended Harp of Babel

Esitajad: Vox Clamantis, Jaan-Eik Tulve