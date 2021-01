VIDEO ⟩ Keset matši infarkti saanud hokistaar lõpetab karjääri

Eelmise aasta veebruaris muutus aga kõik. Mehe süda seiskus keset hokimatši. Meditsiinitöötajad pidid abiks võtma defibrillaatori, et St. Louis Bluesi hokimehel süda uuesti lööma hakkaks. Hiljem paigaldati 37-aastasele Bouwmeesterile südamestimulaator.

Pärast möödunud aasta õudushetki ei ole Kanada hokihiilgus enam jääareenile naasnud. Bouwmeester kuulub haruldasse «kolme kulla klubisse», ta on võitnud Stanley Cupi ja nii olümpia- kui ma maailmameistrivõistluste kuldmedali.

Nüüd, enne NHLi uue hooaja algust, teatas kanadalane, et hokimängija põli on tema jaoks minevik.

«Olen olnud sellel karussellil liiga kaua. Tean, et ratas ei lakka iial veeremast. See on olnud võimas töötegemine ja pean ennast saadud kogemuste eest õnnelikuks inimeseks,» ütles ta NHLi kodulehel.