Eesti fitnessikaunitar lajatab püksata pildiga: nüüd ulata telefon enda kallile kaasale, las tal ka silm natuke puhkab

«Täna 2021, mul on hea meel, et need pildid tehtud said. Miks? Sest mis s*****i, see uuesti! Eesmärgid on täitmata ja enne mina uut hobi ei võta, kui linnukesed kirjas. Minupärast see maailm võib teistpidi pöörlema ka hakata, aga mina teen enda asjad ära,» selgitab ta.