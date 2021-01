Trump on esimene USA president, kes on saanud kaks ametikuriteo süüdistust

McConnell ütles oma avalduses, et USAle kasulik, kui kongress ja teised võimuorganid kasutavad Trumpi ametiaja järelejäänud 7 päeva selleks, et tagavad eelkõige Bideni turvalise ametisse astumise ja võimu siirdamise Bideni valitsusele.

McConnell on seisukohal, et senat ei saa õiglast protsessi läbi viia enne kui Trumpi presidendiaeg on lõppenud, viidates liiga lühikesele ajale, mis on Trumpil ametis kui ka senatil otsustamiseks jäänud.