Kõige esimene asi, mida me veebilehtedel nagu CV-Online ja CV-Keskus töökuulutusi sirvides näeme on ametinimetus. Seega, ükskõik kui värviline ja humoorikas ettevõtte töökuulutus selle avades ka poleks, vähendab ebaatraktiivne ja igav ametinimetus tõenäosust, et potentsiaalne töötaja selle üldse avab. See on ka põhjus, miks mõned värbajad on hakanud juba ammuteada ametikohtadele uusi ja värvikamaid sünonüüme leiutama.