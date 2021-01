Varro Vooglaid: lapsed küsisid, kas nüüd peame Ungarisse kolima

«Vastasin, et veel ei hakka me kuhugi kolima, sest nüüd on eriti oluline senisest veelgi kindlamalt ja jõulisemalt meile oluliste põhimõtete eest seista. Nii on — perspektiiv on tume, aga kohust tuleb täita. Aga iseenesest on laste küsimuses pahaendeline tõetera — oleme tõepoolest jõudnud ajastusse, kus rahvuslikult ja konservatiivselt meelestatud inimesed (õpetusele truuks jäävatest kristlastest rääkimata) peavad reaalselt hakkama arvestama, et kui nad vait ei jää, võivad neile peagi tõe eest seismise eest osaks saada reaalsed repressioonid,» lisas Vooglaid.