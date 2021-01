VIDEO ⟩ Lapimaa kaamoskaamera näitab, milline on elu päikeseta

Möödunud aasta lõpu ja selle aasta alguse videol on näha, milline on paik ilma päikesevalguseta.

Kokkuvõtval videol on näha Hetat ja maastikku kõige pimedamal ajal, kaugemal on Ounastunturi kõrgendik, ees küla, majad ja tänavad.

Aegvõttevideo on tehtud 2020. aasta novembrist kuni 2021. aasta jaanuarini.

Soomes Lapimaal on kaamokaamera, mis jäädvustab pimedat aega

Polaaröö on ajavahemik, mille vältel Päike püsib ööpäev ringi horisondist madalamal. Polaaröö kestab seda kauem, mida lähemal on koht pöörijoonele.

Enontekiö on vald Soomes Lapi maakonnas, piirneb Norra ja Rootsiga. Valla pindala on 8391,52 km², sellest veepindala 445,61 km², olles pindalalt Soome kolmas vald. Vallas elab umbes 1900 inimest ja rahvastikutihedus on 0,24 in/km².