Skandaalne Playboy modell avaldas oma hea figuuri saladuse, aga asi on kahtlane

Kurvikas Playboy modell Nathali Pereira on avaldanud, et ta kaotab nädalas kuni 2000 kalorit ja seda just tänu masturbeerimisele, vahendab Daily Star. Nathali jaoks on enese rahuldamine hea nipp ka ülearustest kilodest vabanemiseks.

«Jah, masturbeerimine põletab kaloreid. Võimalik on kulutada keskmiselt 69 kalorit, mis on rohkem kui paar minutit trenažöörl jooksmist.» Nathali selgitas, et masturbeerimisel inimese pulss tõuseb ja see viitab kalorite põletamisele.

Samas paneb Playboy modell südamele, et mõnest minutist ei piisa: kaalu langetamiseks peab masturbeerima ikka korralikult. «Me kaotame kaloreid, kui meie pulss on kõrge pikemat aega, seega kolmeminutilisest sessioonist ei piisa.»

«Mina kaotan selle trikiga kuni 2000 kalorit nädalas,» rõõmustas Nathali.

Naise väited on aga fännide seas tekitanud pahameelt ja paljud Playboy modelli ei usu. Nathali vastas kriitika peale, et tema isiklikult saab seda kõike nö kinnitada, et see on tema sõnul tõsi jutt.

Teadlaste sõnul on masturbeerimine kasulik üleüldisele heaolule, sest endorfiinid, mis rahuldamise ajal tekivad, aitavad inimestel lõõgastuda. Samas ei ole tõestatud, et masturbeerimisega võimalik nii palju kaloreid põletada, kui Nathali väidab. Ühe soolosessiooniga on võimalik põletada minimaalselt viis kuni kuus kalorit. Kui pikalt Nathali voodis tegutseb, seda naine ei avaldanud.