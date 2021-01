HIRMUTAV MEENUTUS ⟩ Näitlejatar Rebel Wilson rööviti Mosabiigis relvaähvardusel

Ant Middletonile antud intervjuus räägib naine kergendusega, et nad lasti vabadusse juba järgmine päev, küll aga kahtlusega, et öö jooksul täideti nende sõiduk keelatud ainetega, et need üle piiri jõuaksid. Kõik pääsesid verdtarretavast sündmusest siiski elu ja tervisega.