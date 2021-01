EHMATAV KOGEMUS ⟩ Netflixi staar räägib oma kokkupuutest hullude fännidega

Noah Centino populaarsus kogus tuure, kui näitleja sai rolli Jenny Hani raamatul põhinevas filmis « Kõigile poistele, keda ma olen armastanud » (2018). Lisaks on mees kaasa teinud ka filmi jätkus «Kõigile poistele: Ma armastan sind endiselt» (2020) ja «Ideaalne kohting» (2018).

Peale filmide edu kasvas hoogsalt Centineo neiudest koosnev fännibaas, kes olid noormehesse kõrvuni armunud.

«Ma ehmatasin end peaaegu surnuks!», meenutab Centineo. Näitleja uuris tema isiklikus ruumis viibivalt mehelt, et kuis siis reis oli. «Oh ei, me ei lennanud. Me oleme siin sinu pärast,» tunnistas hullunud fänn.