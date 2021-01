Suri maailmakuulus mustkunstnik Siegfried Fischbacher

Saksa päritolu meelelahutaja Siegfried Fischbacher , kes on enimtuntud Las Vegase mustkunstnike ja tiigritaltsutajate duost Siegfried & Roy, teatas paar päeva tagasi, et tal on kõhunäärmevähk. Mees suri oma Las Vegase kodus kolmapäeval, 13. jaanuaril.