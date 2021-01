PILTUUDIS ⟩ Getter Jaani läks metsanduskooli uusi oskusi omandama

Getter Jaani postitas enda Instagrami kontole ägeda pildi, kus lauljataril on seljas uhke varustus. «Kas ma läksin uuesti kooli?» küsib lauljatar ise postituse pealkirjas ja annab fännidele kiirelt ka vastuse.

Oma Instagrami-lugudes avaldas Getter enne õppepäeva algust, et tänane päev tuleb väga teistmoodi ja põnev. «Koolipingis pole nüüd küll ammu istunud,» kirjutas Getter koolipäeva alguses.

Getter pole aga esimene, kes Luua metsanduskooli poole lisateadmiste saamiseks on hiljuti pöördunud. Möödunud aastal selgus, et abielupaar Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar on ostnud Hiiumaale metsatuka, kuhu soovivad lähiaastatel oma pesa ehitada.