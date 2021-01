Currey mõtles algselt, et kasutab rahakotist leitud krediitkaarte, kuid muutis siiski meelt ja helistas rahakoti omanikule. «Igaüks, kes on kodutu ja külmetab ning on väsinud ja näljane, mõtleb krediitkaardi leidmisel selle kasutamisele,» avaldas 57-aastane Sean.