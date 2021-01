Maire Joala skandaalsest kujust: väga kahtlen, kas Jaak oleks tahtnud olla Viljandi linna kloun

Eelmise aasta lõpus sai Viljandis paika Jaak Joala monument, mida on kritiseeritud juba enne selle püstitamist. Nüüd aga tundub, et detsembri lõpus paika saanud kujul pikka tulevikku Posti tänava pargis siiski ei ole. Viljandi linnapea Madis Timpson soovitas kuju vaatama minna kestval nädalal, sest võib juhtuda, et järgmisel nädalal viiakse see juba ära, vahendab Sakala.

Linnapea põhjendas võimalikku otsust kuju Pargi tänava pargist minema viia tõsiasjaga, et Jaak Joala pärija ja lesk ei ole sambaga nõus. Maire Joala rääkis «Ringvaates» lähemalt, miks ta on selle mälestusmärgi vastu ja miks ta algselt selle ideega nõustus.

«See ausamba teema tekitab üleüldse minus nii positiivseid kui negatiivseid tundeid,» tunnistas Joala saatejuhile Marko Reikopile. «Selles mõttes oli ju armas, et lauljat pannakse tähele ja soovitakse talle avaldada tunnustust monumendi näol,» tõi Joala välja olukorra positiivsed küljed. «Aga see, mil viisil see asi küpses ja valmis sai, see on kahetsusväärne,» põhjendas ta oma vastumeelt kuju osas.

Vastulauseks Reikopile, kes tundis muret, et selle kuju eemaldamisega kaotab Viljandi oma nö turismimagneti, ütles Joala järgmist: «Ma väga kahtlen, kas Jaak oleks tahtnud olla Viljandi linna kloun, keda käiakse värviliste tulede valguses vaatamas. See lihtsalt üldse ei sobitu tema natuuri ja olemusega. See kuju, kogu see komplekt, see materjal, kõik see asi, [...] see esindab seda, mida Jaak ei olnud.»»

31. detsembril Viljandis Posti pargis avatud Jaak Joala mälestussammas läheb ilmselt maha võtmisele. FOTO: Elmo Riig

Kuju autor on tunnustatud skulptor Mati Karmin, kellel on mälestusmärgi ümber tekkinud kärast juba kõrini. Joala nõustus tunnustustega, mida Karmin on oma karjääri jooksul saanud ja tõdes, et see kõik oli ka põhjus, miks ta esialgse kavandiga üldse nõustus.

Samas avaldas Joala, et Karmini esialgne kavand oli hoopis teistsugune. «Selline tagasihoidlik, soliidne, hall, üleni hall, ühesõnaga hoopis teine. Nagu ma olen ka öelnud, seda tilu-lilu, mis seal praegu ümbritseb, mis teeb selle asja täiesti kohutavaks, ei olnud.»

Pärast kavandi nägemist helistas Joalale Viljandi linnavolikogu esimees ja Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder, keda peetakse monumendi idee autoriks. «Tegelikult sellel hetkel (nõusolekut - toim) väga ikka ei andnud, natuke läks marineerimiseks aega ja ma sain telefonikõne ajal aru, et see kuju ning idee oli kõik juba valminud. [..] Mingil ajal said nad ilmselt aga teada, et vajavad minu nõusolekut.»

Nimelt on Maire Jaak Joala kaubamärgi omanik, midagi, mille omamist naisele laulja advokaadid olid soovitanud. Just seetõttu võib ta selle kuju eemaldamist nõuda. Seedri kõne oli ainus, mille Joala seoses skandaalse kujuga Viljandi linnavalitsuselt sai. Lõpuks oli Joala kujuga nõus, kuid nüüd on naine kindlalt selle vastu.«See, mis on küpsenud meile vaatamiseks, see on nagu väga kole.»