POLIITILINE SÜMBOL? ⟩ Kaja Kallas avaldas põhjuse, miks ta nüüd kaabut kannab

« Ringvaates » selgus, kust tuli otsus nii tähtsal päeval kaabu pähe tõmmata, sest ometigi pole peaministrikandidaadil varem seda peas märgatud. Marko Reikop uuris, et kas kaabudest siis tõesti valitsuse kuidagi lahti ei saa?

Kaabu olevat olnud Kallasel juba pikalt. «Ma ei julgenud lihtsalt sellega käia,» naerab Kallas, tõdedes, et kaabule on jäänud justkui halb maine. «Mulle tundub, et nüüd jälle võib,» soovitab Kallas kõigil kaabud välja otsida ja neid edaspidi uhkusega kanda.