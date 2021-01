VÄRVIKAS SÕNAKASUTUS ⟩ Martin Helme kutsus Reformi ja Keskerakonda huijarite kambaks

«Kaks mitteusaldusväärset partnerit on omavahel kokku saanud,» vihjab Helme toimuvale. Poliitiku jutust selgub, et Reformierakond ja Keskerakond justkui armastavad koalitsioonipartneritelt ja üksteiselt vaipa alt ära tõmmata. Samuti vihjab mees, et mõlemal erakonnal on lisaks kõigele ka pikk korruptsiooniajalugu seljataga.

Intervjuu ajal kasutas Helme Reformierakonna ja Keskerakonna kirjeldamiseks ka värvikat väljendit. «Kõik teavad, et Reformierakond on see erakond Eestis, kes armastab oma koalitisoonikaaslastel ühel hetkel vaipa alt tõmmata. Nüüd on kokku sattunud teise samasugusega. Nagu soome keeles öeldakse – huijarite kamp,» lajatas Helme. («Huijari» on soomekeelne sõna, mis tähendab tõlkes «šarlatan», kes on asjatundjana esinev petturist võhik – toim).

Helme on arvamusel, et selline valitsuskoosseis on hale ning õnnetu. Samuti kahtleb mees ka nende usaldusväärsuses, oletades, et maksud hakkavad tõusma ja siit-sealt hakatakse ka kärpima.