NFLi tähe probleemipundar: ähvardused, vägivallatsemine ning naise vanematele saadetud intiimvideo

31-aastast Thomast, kes on hiilanud USA spordi suursündmusel Super Bowlilgi, süüdistatakse vägivaldses käitumises.

Olukord läks käest ära eelmise aasta jõulude ajal, kui ameerika jalgpalli kaitsetäht oli aega veetmas endise naise vanemate juures. Nina Thomas olid kuu aega varem, novembris, abielu lahutamiseks avalduse teinud. Kuid naine arvas, et jõulude ajal oleks hea, kui Thomas ka oma kolme last näeks.

TMZ kasutuses on kohtusse jõudnud süüdistusdokumendid, mille kohaselt oli sporditäht kogu jõulude aja purjus. Abikaasa sõnade kohaselt hakkas Thomas hommikul kohe jooma ja tuli majja tagasi alles õhtul.

Thomas visati majast välja, uks pandi lukku ning teda sisse ei lastud. Ärritunud Thomas tagus rusikatega vastu ust ning lõhkus akna. Seda jäid tunnistama verejäljed akna all. Kohale kutsuti politsei.

Kuid ähvardav käitumine ei lõppenud ka siis. TMZi teatel ähvardas Thomas SMSi teel põletada kõik eksnaise asjad, kui Nina nende endisesse ühisesse koju tagasi ei koli. Nina rääkis, et Thomas on saatnud nende varem tehtud intiimse video tema vanematele, lisaks avastas naine mehe telefonist seksivideo, kus mees on hoopis teise naisega.