Vahistati Argentina golfistaar Angel Cabrera: pole mingi ingel, tahtis elukaaslast autoga alla ajada

Käesoleva aasta alguses teatas Argentina meedia, et Cabrera endine naine Silva Rivadeiro on mehe vastu esitanud kaks süüdistust. Ka golfimängija teine endine elukaaslane Cecilia Torres on esitanud ametivõimudele mehe kohta mitmeid kaebuseid. Torres tõi süüdistustes välja, et Cabrera lõi naist, ähvardas ning üritas 2016. aastal teda autoga alla ajada.