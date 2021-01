Tuline vaidlus Eesti Twitteris: kas vene keel peaks olema teine riigikeel?

Poleemika algataja, kasutaja DeiviAccounts, kes oma konto kirjeldusse on märkinud, et õpib Londonis, ei pidanud Twitterirahva üleskeetmiseks palju tegema: piisas vaid sellest, et neiu otsis internetiavarustest välja 2019. aasta kevadel Postimehes ilmunud artikli, mille sisuks oli Reformierakonna eelnõu, mille eesmärk on Eesti haridussüsteemi ühtseks ja eestikeelseks muutmine.