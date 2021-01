58-aastane Jeanne elab Lyoni lähedal armsas Saint-Josephi linnakeses. Naisega on seotud huvitav kurioosum: 2017. aastal kuulutas kohus ta surnuks, pärast mida on viimane meeleheitlikult üritanud tõestada vastupidist.

Kogu sehkeldus naise surmaga algas pärast pikka kohtuvaidlust Jeanne'i koristusfirma endise töötajaga, kes väitis kohtus ilma ühegi tõendita, et tema tööandja on surnud. Miskipärast võeti tema öeldut tõepähe. Jeanne käis arsti juures, kes kinnitas, et naine on täitsa elus, kuid sellest ei piisanud, kuna oli jõustunud ametlik kohtuotsus.