VIDEO ⟩ 40-aastane endine poksistaar lapseootusest: see on hingelise kasvamise aeg

«Ehk on sellel tähendus, et olen viimased seitse kuud oksendanud ning vahest on paha olla olnud. Pole saanud trenni teha, pole saanud teha seda, mida endalt ootan.»

«Aeg-ajalt on ennast raske ära tunda, sest mulle on omane see sisemine tõuge. See pole enam see Wva Wahlström, kes on igal ajal igas kohas kõigeks võimeline. Ja siis olen aru saanud, et see olen ikka mina. Ei tea, kas võib olla nii, et ühel päeval pöördun poksisaali ukselt tagasi või ei ei lähe üldse saali ligigi,» jätkas Wahlström.