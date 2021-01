Enesekindel Soome instastaar pani kriitikud topless pildiga paika

30-aastane Laine Bruce on Ukraina ja Läti juurtega sotsiaalmeediastaar, kellel on Instagramis üle 18 000 fänni. Lisaks Instagramile on Soomes elaval Lainel Twitch konto, kus tal on ligi 14 000 fänni. Twitch netikeskkonnas videomänge mängiva Laine sisu on mõeldud täiskasvanutele ja muidugi on noorel naisel ka OnlyFansi konto.