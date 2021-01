SULPS! ⟩ Valga vallavanem Ester Karuse naudib Balil veemõnusid

Ester on Bali päikese all puhanud juba jõuludest saati ning on aplalt reisist sotsiaalmeediasse pilte postitanud.

Hiljutisel pildil surfab 28-aastane Keskerakondlane siniste lainete vahel. «Sea you on the next wave», naljatab vallavanem postituse pealkirjas. (tõlge - «meri sind järgmisel lainel», mõeldud kalambuurina «näeme järgmisel lainel»)

Veel sel nädalal pidi Ester Karuse andma aru enda auto kohta, mida tema puhkuse ajal väidetavalt Valga vallavalitsuse maja ette igapäevaselt pargitakse, näitlikustamaks vallavanema töölkäimist.

Poleemikat tekitanud Estri auto on siiski vallavanema puhkuse ajal tema venna käsutuses Ülenurmes.