Ameerikas, Floridas resideeruv Eesti laulja Janne Saar ellu on muusika kõrvale tekkinud uus kirg. 2019. aastal esimest korda rulaga sõitnud Janne tunnistas Elu24-le, et alguses pidas ta oma hobi natuke lapsikuks, kuid mõistis peagi, et vanus ei tohiks uute asjade proovimisel kunagi takistuseks saada.