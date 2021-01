Austraalia instaemme jagas bikiinipilti, millesarnast iga päev ei näe

Elu24 kirjutas 2020. aasta märtsis, kuidas instakaunitaride seas levib trend, et bikiinikomplektide üleosa tõmmati tagurpidi selga. Vaata pilte SIIT!

Hembrow oli juba toona üks esimesi, kes selle trendiga kaasa läks ja paistab, et naisele paistab see siiani meeldivat.

Modell ja ettevõtja Tammy Hembrow sai Instagramis kuulsaks mõne aasta eest, kui dokumenteeris oma keha raseduseelsel ja -järgsel perioodil, et inspireerida ka teisi naisi pärast sünnitust soovitud keha saama.

2018. aastal läks ta lahku mehest, kellega on tal kaks last. Tasahilju tutvustas naine fännidele oma uut kallimat, kelleks on Austraaliast pärit surfar Matt Poole (32). Mees kuulub ka Redbulli surfitiimi.