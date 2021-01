LOOTUSTANDEV ⟩ «Sõprade» staar avalikustas, kas ja millal sari naaseb

Eelmise aasta veebruaris, peale pikalt levinud jutte, avalikustas HBO , et armastatud tegelaste taaskohtumine pole enam mägede-taga. Nimelt nõustusid «Sõbrad» näitlejad Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Matthew Berry ja Lisa Kudrow tuua televaatajateni sarja skripteerimata kujul.

2020. märtsis aga anti teada, et võtted lükkuvad edasi ning novembris vihjas HBO Max uuele väljalaske kuupäevale 2021 märtsis , selgub E!Online´ist .

«Me alustame võtetega kevadel, varakevadel,» rääkis Lisa Kudrow põnevusega. Naine lisab, et üht-teist on juba sarja tarvis filmitud, kinnitades, et sari kindlasti tulemata ei jää.