KUMMALINE ⟩ Playboy kaanestaar soovib, et Pope Francis õnnistaks ta fotod

Lunna LeBlanc sõnul hoiab ta mehe tegemistel silma peal Twitteri kaudu ja on tihti tema positustest väga inspireeritud, selgub DailyStari intervjuust.

Modelli sõnul samastab ta end tihti religioosse Pope Francise fraasidega ja toob välja ühe, mis talle eriti südamelähedaseks on saanud. «Isa ütleb meile kõigile, nagu Jeesusele, et sa oled mu armas poeg.»

Inimestele aga naise vastuoluline soov meelejärgi ei olnud ja naine sai seepärast palju kriitikat. «See, et ma olen modell, ei tähenda, et mul poleks usku,» õigustab end kaanestaar, öeldes, et mehe sõnumid toovad talle rahu.