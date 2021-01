OMAPÄRANE JUHTUM ⟩ Jürgen Ligi sai ootamatu kõne politseilt

Jürgen Ligi tõdeb, et kerge hirm tuli peale küll, sest üldjuhul, kui politsei helistab, kipume me arvama, et meie kallitega on miskit juhtunud. Tegelikult tehti kõne aga hoopiski muul põhjusel.

Politsei oli viinud end kurssi poliitku Facebookiga, mida mees ise pahanduste kohaks nimetab. Seal olevat valitsusparteilastelt laimavaid kommentaare nagu «limukas», «Kremli hoor» ja «Paneme su esimesena seina äärde».

Ligi pöördus varasemalt näoraamatus ka kaasmaalaste poole, et uurida, kas ta tõesti peab seda taluma või tuleks ühendust võtta politseiga. Inimesed soovitasid lisaks politseile ja kohtule ka staaradvokaati Robert Sarve, kes on ennegi käinud abiks mitmel internetilaimu all kannataval avaliku elu tegelasel. Ligi otsustas aga jätta asja sinnapaika, kuna tegi enda sõnul posituse vaid profülaktika eesmärgil.

Mees tunnistab, et tegelikult pole see sugugi naljakas ja laimul ning ähvardusel siin ühiskonnas kohta pole. Poliitik tõdeb, et sai rohkem abi, kui oleks oodata osanud. Hoolimata avalduse tegemata jätmisest sai olukord lahenduse vaid kõnetoru tõstmisega.

«Politsei oli lugenud, ähvardaja ise ülesse otsinud ja andis mulle edasi tema vabandused,» lausub mees rahulolevalt. «Suur tänu, Eesti Politsei!», lõpetab mees postituse.

Mulle helistati politseist. Muidugi ei saa sel puhul midagi hästi olla ja mõte läheb lähedastele ja varale. Aga nad olid... Posted by Jürgen Ligi on Reede, 15. jaanuar 2021

Kommentaariumis kiideti Eesti Politsei kiiret reageerimist, kuid leidus ka palju neid, kelles tekitas Politsei omavoliline toimetamine palju küsimusi. «Kas peab ikka politsei sellistes kohtades ninapidi sees olema ja nuhkima, kui pole pöördutud avaldusega?», uurib üks kommentaator.