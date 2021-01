FOTOD ⟩ Maailma kõige tugevam seitsmeaastane tõstab rauda rohkem, kui mõni mees

Van Ulft on 120 sentimeetrit pikk ja kaalub kõigest 30 kilogrammi, kuid väikseses kehas on palju jõudu. Viieaastaselt treeningutega alustanud van Ulft tõstab maast rahulikult 80 kilogrammise kangi. Sirgetele kätele lükkab 30 kilo rauda.

«Mulle see meeldib,» rääkis van Ulft CBC-ile.

Rory isa Cavan rääkis, et turvalisus on oluline ning sellel pööratakse tähelepanu.

«Harjutused on sellised, et need ei ole ohtlikud,» ütles Rory isa.