PILDID ⟩ Kelly Osbourne näitab liibuvas kleidis, kui hea ta pärast kaalulangust välja näeb

Teletööga tegelev Kelly Osbourne on viimaste aastate jooksul hoolsalt oma tervisele keskendunud ja nüüd naudib naine juba mõnda aega raske töö vilju.

Hiljuti postitas Kelly oma üle kahele miljonile Instagrami fännile mitut pilti, kus ta poseerib liibuvas mustas kleidis. «Oh, ta tunneb end täna (hästi - toim),» lisas Kelly postituse pealkirjaks.

See pole esimene kord, kui Kelly end mustas liibuvas kleidis suurepäraselt tunneb. Oktoobris postitas Kelly paar pilti pidulikust üritusest, mille jaoks ta sarnase kleidi oli selga pannud. «Ma ei suuda uskuda, et see on päriselt mina nendel piltidel,» imestas Kelly.

Ta avaldas, et varem kaotas ta kaalu sotsiaalse aktsepteerimise eesmärgil. «Seekord ei kaotanud ma kaalu ei kellegi teise vaid iseenda jaoks ja tunnen end suurepäraselt!» rõhutas ta lisas, et kaalulanguse juures on esmalt tähtis iseenda armastamine.

Möödunud aasta alguses avaldas Kelly, et keskendub 2020. aastal vaid iseendale. «2019 on olnud üks põrgulikult äge aasta. Suuresti on see olnud hämmastav, eriti enesearengu osas. Samas on see olnud ka põrgulikult raske, kuid läbi hea ja halva oli see minu jaoks väga hariv aasta,» kirjutas ta toona.