Nädala alguses läksid Twitteris kulutulena liikvele kuvatõmmised vestlusest, mis justkui tõestasid, et näitlejal Armie Hammeril (34) on kalduvused seksuaalse alatooniga kannibalismile. Kuigi kuvatõmmiste taga oli hoopis julm nali on viimastel päevadel Hammeri kohta avaldatud palju infot (avalikuks on tulnud ka privaatne ja šokeeriva sisuga Instagrami konto), mis jätab mulje, et kõigel on tõepõhi all. Nüüd on ka näitleja ekskallim tulnud lagedale kõmuliste väidetega.