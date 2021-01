Saksa tõsielustaari «vastus» ilulõikuste pärast saadud kriitikale paneb kohati muigama

Peagi 27-aastaseks saav Melody Haase on Saksamaalt pärit tõsielustaar ja instakaunitar. Neiul on Instagramis üle 80 000 fänni ja viimati kostitas Melody oma jälgijaid 2020. aasta novembris.

Pildil, mille Melody postitas, on sakslanna suure akna ees ja seisab küljega kaamera poole. Noorel naisel on jalas ainult aluspüksid ja nõnda on näha Melody kumer tagumik.

Foto alla jäeti lisaks kiitvatele kommentaaridele ka ohtralt kriitilisi märkusi. «Kui inimesed pole endaga rahul ja jooksevad pidevalt ilukirurgide poole. Jälk,» kirjutas keegi saksa keeles. Kommentaar on kogunud üle 500 positiivse reaktsiooni. Melody vastas antud kommentaarile sarkastiliselt: «Kui inimesed pole endaga rahul ja hakkavad sind libakontoga jälgima, et enda rahulolematust jagada. See on jälk.»

Teine pikem kommentaar avaldas muret, kuidas kirurgiliselt muudetud kehad lastele mõjuvad. «Igaüks on enda moodi ilus, meie geneetika on maailma ime. Mõtle sellele, mis sind tõsiselt mõjutab ja mille tõttu ei saa sa end aktsepteerida. See teeb mind kurvaks.»

«Liiga palju,» kommenteeris keegi lühidalt.

Saadud kriitika järel jäi Melody Instagramis vaikseks. Nüüd on aga tõsielustaar pea kaks kuud kestnud eemalolekut andnud nö vastulause neile, kes teda iluoperatsioonide pärast kritiseerisid ja see on üpris irooniline. Melody läks pärast kriitikat iluoperatsioonile.

Saksa kõmumeedialeht Promiflashi sõnul on tegu Melody kolmanda tagumiku suurendava ilulõikusega. Neiu postitas Instagrami-lugudesse videoklippe oma uuest ja suuremast tagumikust. Nende põhjal selgus, et tõsielustaar läks noa alla umbes kaks ja pool nädalat pärast netirahva pahameelt.

«See oli seda täiega väärt,» kirjutas Melody oma fännidele. «Mul on nüüd laiemad puusad ja mulle tehti rasvaimu.»

Kõmumeedia lehekülg pakkus lugejatele ka võimalust vastata küsimusele, mis nemad Melody uuest tagumikust arvavad. 16 inimest olid tõsielustaari pepuga väga rahul, aga 386 inimest arvasid, et Melody tagumik on liiga suur.