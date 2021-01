Printsi sõber pihib: kurikuulus peretüli on Harry «südame murdnud»

Nüüdseks on möödas aastake sellest, kui Harry ja Meghan teatasid, et loobuvad kuninglikest kohustustest ning kolivad Kanadasse. Veidi pärast seda kolisid nad Californiasse, kuhu ostsid omale uhke maja.

Ajakirjanik Tom Bradby rääkis saates «Love Your Weekend», et Sussexi hertsogi suhted perekonnaga on kannatada saanud. Bradby tunnistas lausa, et «perega tekkinud olukord on Harry südame murdnud» ja et «olukord pole ideaane». «Kogu pere jaoks oli möödunud aasta väga keeruline,» lisas ajakirjanik.