VIDEO ⟩ Naine avastas, et ta prügikastile on jäetud kummaline sõnum – selle tähendus tekitab aga õudusjudinaid

The Sun kirjutab, et naisterahva nimi on Jade ja ta elab USA-s. Ühel hommikul läks ta prügi välja viima ning märkas sedapuhku, et tema prügikastile on jäetud kummaline sõnum.

«Ma tulin õue, et prügi ära visata, nagu ma seda ikka igal hommikul teen,» räägib ta videos. «Ja selline asi on mu prügikastile kirjutatud,» lisab ta.

Videost on näha, kuidas lume sisse on kirjutatud «1F». «Mida kuradit see tähendab?» uurib ta.

«Number üks ja F-täht. Mis kuradi asi see on?»

Video läks TikTokis viraalseks ja sel on rohkelt meeldimisi ja kommentaare. Mitmed kommentaarid leiavad aga, et naise prügikastile jäetud sõnum on kurjakuulutav.

«See tähendab, et majas on üks naisterahvas,» kommenteeris üks kasutaja pilti. «Nad annavad märku inimestele, kes sind röövida tahavad, et sa elad üksinda.»

«See tähendab, et sind jälgitakse. Ole ettevaatlik,» lisas veel teinegi.

«Sa oled sihtmärk,» kirjutas kolmaski.

Veel üks kasutaja pakkus ka, et Jade peaks eelmise sõnumi kustutama ja lume sisse kirjutama hoopis sõnumi «2M», justkui elaks majas kaks meesterahvast.

The Sun kirjutab ka, et väidetavalt tekkis Jade'il hirm ja ta võttis ühendust ka politseiga. Naise sõnul pole politseil hetkel kuigi palju teha ja nad soovitasid, et ta oleks valvas või läheks ja ööbiks mõnda aega mõne sõbra või pereliikme juures.