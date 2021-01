Ita Everi pojapoeg Alfred Baskin avaldab, kuidas vanaemal läheb: mõistus on endiselt väga terav

Baskin märkis, et vanaema Ita Everil, keda tabas suve lõpul tervisehäda, läheb päev-päevalt pisut paremini, kirjutab Menu .

«Mis kõige olulisem – säilinud on tema rõõmsameelsus ja mõistus on endiselt väga terav. Me räägime ikka iga päev telefoni teel, kohtuda paraku väga ei saa. Aga ta tegeleb visalt teraapiaga ja talle meeldib väga kõndida.»