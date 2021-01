UUS PAAR ⟩ Laulja Sissi oma värskest suhtest: nii kiiresti nii kalliks!

Sissi kinnitas Elu24-le, et noored on varsti ametlikult koos olnud kaks kuud. «Kohtusime suvel. Alguses oli pikalt lihtsalt väga imeline sõprus,» lisas ta täpsustuseks.

Postitusele on Sissi lisanud ka kallima Madis Birki Instagrami, kuid see on privaatne. Noormehe kontole on aga lisatud veebilehe aadress ja selle põhjal selgub, et Madis on kogenud nõustaja veebireklaamide alal.