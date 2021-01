USA pornostaar näitas fantastilist olendit, keda meie metsades kahjuks ei kohta

Mia Malkova, kes lisaks pornotööstusele mängib Twitch netikeskkonnas ka videomänge, on Instagramis endale kogunud üle seitsme miljoni fänni. Neile postitab Mia paljastavaid pilte, kuid teadagi pole ta ainus, kes selliste fotodega tegeleb. Selleks, et massi keskel end esile tõsta, lisab ameeriklanna aeg-ajalt oma piltidele veidike fantaasiat. Õigemini fantastilisi olendeid, kelleks Mia siis riietub.

Hiljuti jagas Mia endast pilti, kus ta oli riietunud hirveks ja kuulutas Instagramis, et hirve hooaeg on alanud! Sellist olendit tavaliselt looduses vist naljalt ei kohta, aga hea netiühendusega saab hirve-Miat fotot vaadata ka näiteks Eesti metsas.

Muidugi pole hirve-persoon, keda on ka varesemalt Mia Instagramis näha olnud, ainus, millega Mia enda Instagrami fänne on üllatanud. Mia on riietanud end ka hundiks, deemoniks ja jäneseks. Kuid naine ei piirdu vaid loomadega, tema sotsiaalmeediast leiab ka nunna ja "Star wars" fännidele tuttava printsess Leia.