INSTAPILDID ⟩ Vaata, kus ja kuidas tuntud eestlased krõbedat talveilma nautisid

Instastaar käis talveilma nautimas Pääsküla rabas, kus matkaraja ääres tehti ka paar pilti. «See teeb mind niiiiii õnnelikuks,» rõõmustas Liisa. Instagrami-lugudes avaldas Liisa, et metsas tema hing lausa laulab. Pole siis ka midagi imestada, et instastaar põrutas kallimaga talveilma nautima nii laupäeval kui ka pühapäeval.

Need, kes jälgivad laulja Helen Adamsoni Instagrami teavad, et eestlanna on suur talve fänn! Lauljatar postitas Instagrami-lugudesse ohtralt pilte ning kaadreid lumisest loodusest ja metsaradadest. Laulja käis isegi 8 miinuskraadiga Pirita külmas vees end karastamas ja pidas selles vastu terve minuti.

«Ma olen nii meeletult õnnelik, et meile selline kingitus on antud! See talv on lihtsalt uskumatult ilus! Mina mäletan Lõuna-Eesti talvesid oma lapsepõlvest just sellistena!» rõõmustas Helen sotsiaalmeedias.