«LAHING BRITANNIA PÄRAST» ⟩ Poksitähed Fury ja Joshua kohtuvad ringis eeloleval suvel. Mängus tohutud summad

Kohtumise promootor Bob Arum paljastas The Sunile, et nahkkindamehed teenivad matšiga 73 miljonit naelsterlingit ehk umbes 82 miljonit eurot.

«See on ajaloo suurim poksimatš Suurbritaania territooriumil. Ka inimesed üle kogu maailma tahavad seda näha,» tõdes Arum.

Arum kinnitas, et kuigi kohtumise paik on enam-vähem juba teada, siis täpset aega pole veel kokku lepitud.

«See võib olla juuni lõpus, et anda aega koroonapandeemiga toimetulekuks. Usutavasti on selleks ajaks enamus inimesi juba vaktsiinisüsti saanud. Matš toimuks pay-per-view (PPV) parimal vaatamisajal Suurbritannias ja USA aja järgi varastel hommikutundudel,» lisas Arum.

Läbirääkimised on kulgenud edukalt ning meeste allkirjad peaks lepingutele alla saama juba lähima paari nädala jooksul, vahendas The Sun.

Joshua promootor Eddie Hearn väidab aga, et kohtumine peetakse hoopis Saudi-Araabias, sest see kahekordistaks matšitulusid.

31-aastase Joshua saldo on hetkel 24 võitu ja üks kaotus. Fury on võitnud 30 kohtumist ning kaotanud samuti ühe. Furyle kuulub WBC tiitlivöö.

«Olen kõigeks valmis. Vahet pole, kellel on meistrivöö, sooviksin tema vastu võidelda. Kui see on Fury, olgu nii,» rääkis Joshua pärast Pulevile tuule alla tegemist.