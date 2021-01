VIDEO ⟩ Teadlased: 2021. aasta on tavapärasest lühem

Seda selgitasid astrofüüsik Graham Jones ja ajalehekülje Time and Date esindaja Konstantin Bikos, kirjutab independent.co.uk.

Jonesi ja Bikose sõnul näitasid arvutused, et 2021. aastal on iga päev 0,05 millisekundit tavalisest lühem. Tavaliselt on ööpäevas 86 400 sekundit.